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В ВОЗ призвали сохранить масочный режим

20:31
  • среда
  • 08 сентября 2021

Опасность заразиться COVID-19 все еще высока

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила необходимость сохранить масочный режим.

"Самое главное, что нужно понять - вакцина предупреждает тяжелое заболевание и смерть. Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию. Это значит, что человек может заразиться", - объяснила она (цитата по ТАСС).

Вуйнович добавила, что параллельно ведутся разработки лекарств от COVID-19. По словам представителя ВОЗ, останавливаться в исследованиях только на вакцинах нельзя.

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