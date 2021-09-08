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Собянин назвал наиболее пострадавшие от пандемии отрасли

20:30
  • среда
  • 08 сентября 2021

В целом экономика Москвы вышла на уровень 2019 года

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в целом экономика столицы вышла на уровень 2019 года, а по ряду показателей даже превзошла его.
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"Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень", - отметил градоначальник в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, в прошлом году экономика города потеряла большой объем доходов, кроме того, появились незапланированные расходы. В итоге разница по бюджету составила около 600 миллиардов рублей.

"Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует", - объяснил Собянин.

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