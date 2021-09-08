Собянин высказался об идее объединить Москву и Подмосковье

Система уже выстроилась
Объединять Москву и Московскую область не следует. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете "Комсомольская правда".
"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась", - отметил он.
По словам Собянина, такое решение бы привело к усложнению управления столичным регионом.
"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное... Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению", - сказал Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram