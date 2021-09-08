Власти Москвы готовы обеспечить дистанционное обучение школьников

Но подобные меры будут приниматься только в крайнем случае

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью "Комсомольской правде", что власти города готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать", - уточнил при этом градоначальник.

Он добавил, что Московская электронная школа дает возможность проведения онлайн-занятий - речь идет в том числе об электронных дневниках и электронных журналах.

Вместе с тем Собянин выразил надежду на то, что властям не придется принимать крайние меры.

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