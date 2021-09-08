В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

Леса горели на площади более трех тысяч гектаров

Все действовавшие на юге Башкирии лесные пожары ликвидированы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что на утро среды был полностью ликвидирован один очаг лесного пожара на площади 840 гектаров в ЗАТО Межгорье.

"Действующих лесных пожаров на территории Республики Башкортостан нет", - подчеркнули в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Ранее поступала информация о том, что в южных районах Башкирии горят леса на площади более трех тысяч гектаров.

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