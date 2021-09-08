Собянин анонсировал строительство нового вокзала

Он появится рядом с Ленинградским

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4", - отметил градоначальник в интервью "Комсомольской правде".

По словам Собянина, в итоге получится огромный транспортный узел - там будут пересекаться два диаметра и ВСМ.

"Железные дороги Москвы и Подмосковья в основном были сосредоточены на поездах дальнего следования. При этом считалось, что пригородные поездки - это второстепенная задача для железной дороги, такое обременение. Мы, по сути, эту парадигму сломали в Москве и Подмосковье", - подчеркнул Собянин.

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