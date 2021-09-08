Ростуризм оценил стоимость отдыха в крупных городах России

Зафиксированный Росстатом рост цен является плановым

Как следует из сообщения Ростуризма, на которое ссылается ТАСС, стоимость отдыха в крупных городах России с большим качественным номерным фондом сейчас ниже уровня 2019 года.

"Стоимость отдыха в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года, действуют специальные акции, скидки", - сказано в сообщении.

В Ростуризме добавили, что зафиксированный Росстатом рост цен является плановым. Связана ситуация с подъемом спроса на высокие летние даты. Кроме того, свою роль сыграло то, что август - традиционно самый популярный туристический месяц.

Наибольший рост цен летом был в прибрежных курортных территориях в сегменте 4-5 звезд на юге страны.

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