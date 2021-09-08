Цены на бензин упали впервые за год

Цена на Аи-92 снизилась на 17 копеек

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается РИА "Новости", за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год в России снизились средние розничные цены на топливо.

Так, бензин в среднем подешевел на 15 копеек (до 48,93 рубля за литр), дизтопливо - на семь копеек (до 50,62 рубля за литр).

Уточняется, что цена на Аи-92 снизилась на 17 копеек (до 45,99 рубля), на Аи-95 - на 16 копеек (до 49,82 рубля), на Аи-98 - на восемь копеек (до 57,57 рубля за литр).

В Министерства энергетики отметили сбалансированное состояние топливного рынка в первую неделю сентября. Ценовая ситуация продолжила улучшаться.

Последний раз цены на топливо в России снижались в 2020 году: на бензин - с 7 по 14 сентября, на дизель - с 14 по 21 сентября.

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