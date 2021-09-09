Боевики в сирийском Дераа сдали более 300 единиц оружия

Безопасность жителей там обеспечивает российская военная полиция

На юго-западе Сирии, в Дераа, боевики сдали сотни единиц оружия по соглашению с правительством об амнистии. Это обязательное требование для тех, кто хочет остаться в городе и вернуться к мирной жизни. Остальным предложено через специальные гуманитарные коридоры выехать в Идлибскую зону деэскалации. Безопасность мирных жителей в городе обеспечивают бойцы сирийской армии и российские военные полицейские.

Патруль сирийских военных на улицах Аль-Баляд. В каждом квартале расставлены посты, заняты ключевые позиции. Автоматы, минометы, множество самодельных конструкций - чего стоит хотя бы местная разработка - гранато-пулемёт. Такого арсенала не припомнят даже офицеры сирийской армии. Очевидно, что в Аль-Баляд собирались ещё долго держать оборону, если бы не участие российского центра по примирению враждующих сторон. Была разработана дорожная карта постконфликтного урегулирования. Главный пункт - как раз сдача оружия.

"На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатомёты", - сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев.

Урегулировать свой статус - это значит, после сдачи оружия получить удостоверение личности. У многих здесь вообще нет никаких документов.

Наступлению мирной жизни рады те, кто на протяжении всех этих лет так и не смог уехать из Аль-Баляд. В руках у Фуррат фотография сына. Он погиб, пытаясь защитить свой дом от захватчиков. Ее сосед уже много лет не имеет крыши над головой. В прямом смысле. Дом разрушен, но идти некуда.

"Семью я отправил к родственникам, а сам остался охранять дом. Хожу в одной футболке. Захватчики, которые 10 лет держали в блокаде район, настоящие мародёры", - говорит мужчина.

На улицах города Дераа, одним из районов которого и является некогда мятежный Аль-Баляд, автоинспекторы проверяют проезжающие машины.

"Важно проверить не только документы на машину, но и удостоверение личности. Водитель или пассажиры могут быть в розыске, так часто бывает. Они пытаются уехать из города под видом обычных людей", - объясняет инспектор дорожной полиции Шерзад Аббудамун.

Машин и людей, кстати, на улицах города все больше. Также примета мирного времени.

Война в Дераа рано началась и поздно закончилась. Именно здесь 10 лет назад произошли уличные волнения, вылившиеся в гражданское противостояние. На протяжении всего этого времени обстановка в регионе оставалось неспокойной.

Безопасность на улицах Аль-Баляд будут обеспечивать подразделения полиции Сирии и наши военные полицейские. Российский флаг - как гарантия спокойствия в некогда мятежном районе.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Дераа. Сирия.

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