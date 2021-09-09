Названо последнее препятствие для "Северного потока — 2"

Трудности может создать новое правительство Германии

Парламентские выборы в Германии, назначенные на 26 сентября, и последующее избрание федерального канцлера могут привести к появлению новых барьеров при реализации российского проекта газопровода "Северный поток — 2".

По мнению немецких журналистов Моритца Коха и Клауса Штратмана, бушевавшая годами геополитическая битва за завершение строительства газопровода возобновится на следующем витке, поскольку новые власти Германии способны создать трудности при вводе "Северного потока — 2" в эксплуатацию и его сертификации.

Если федеральное правительство отвернется от "Северного потока — 2", Еврокомиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией. Тогда высший орган исполнительной власти Евросоюза попробует настоять на выполнении требований Газовой директивы к "Газпрому" в полном объеме, считают журналисты.

Этот документ распространяет требования Третьего энергопакета на морские газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран, и предполагает, что оператором "Северного потока — 2" должна стать независимая от "Газпрома" компания. Также посторонним продавцам газа требуется предоставить доступ к газопроводу, который они не строили.

В России указывают, что Газовая директива была разработана после утверждения проекта "Северный поток — 2", поэтому ее применение в данном случае нарушило бы требование об отсутствии обратной силы законов.

Наряду с этим результаты выборов в Германии могут подтолкнуть США к новым санкциям в отношении российского проекта, пишет газета Handelsblatt.

8 сентября появилась информация, что "Газпром" планирует начать поставлять газ по "Северному потоку — 2" с 1 октября. Уже к 1 декабря может начаться прокачка газа по обеим ниткам трубопровода. Итоговые сроки зависят от решения регулятора Германии.

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