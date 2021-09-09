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Названы самые популярные направления вылетов из аэропортов Москвы

09:21
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Чаще всего пассажиры отправлялись в Сочи, Калининград и Стамбул

Самыми популярными направлениями внутрироссийских рейсов из Москвы летом 2021 года у пассажиров стали Сочи, Калининград и Стамбул. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказали в пресс-службах столичных авиагаваней.
Пассажиропоток в аэропортах Московского авиаузла вырос почти вдвое

Из аэропорта Домодедово пассажиры чаще всего летали в Симферополь, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Краснодар, Геленджик, Минеральные Воды и Екатеринбург. Среди международных рейсов наибольшей популярностью пользовались Анталья, Ташкент, Дубай, Ереван, Ош, Бишкек, Франкфурт, Доха, Стамбул и Каир.

Пассажиры аэропорта Шереметьево чаще всего летали в Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Краснодар и Ростов-на-Дону. На международных воздушных линиях в топ-10 вошли Анталья, Ереван, Ларнака, Бишкек, Белград, Мале, Амстердам, Стамбул, Ташкент и Минск.

В аэропорту Внуково самыми популярными пунктами назначения в России и других странах стали Сочи, Санкт-Петербург, Анталья, Калининград, Махачкала, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, Геленджик и Стамбул, сообщает АГН "Москва".

Ранее в бюро находок московских аэропортов рассказали, какие вещи забывали пассажиры в 2021 году. В частности, наиболее необычными находками в аэропорту Домодедово стали микроволновая печь, плазменный телевизор и перфоратор.

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