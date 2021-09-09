Экипаж МКС обнаружил задымление в модуле "Звезда"

Космонавты ищут источник дыма и запаха сгоревшего пластика

В российском модуле "Звезда" Международной космической станции в ночь на четверг, 9 сентября, сработала сигнализация и началось задымление. Об этом космонавт Олег Новицкий сообщил в ходе переговоров со специалистами подмосковного Центра управления полетами.

Член экипажа уточнил, что космонавты визуально наблюдают дым и ощущают запах сгоревшего пластика. Показания приборов говорят о наличии вредных веществ в районе медицинского шкафа. Астронавт NASA Тома Песке, в свою очередь, рассказал, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского в американский сегмент станции по системе вентиляции.

Роскосмос подтвердил срабатывание аварийной сигнализации и датчика дыма во время проведения автоматической подзарядки аккумуляторов.

В поисках источника дыма Олег Новицкий и его коллега Петр Дубов открыли панели в модуле "Звезда" и осмотрели запанельное пространство, однако источник дыма не обнаружили. Затем космонавты включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Командир экипажа МКС Акихико Хосиде задал вопрос Центру управления полетами в Хьюстоне относительно выхода Новицкого и Дубова в открытый космос, запланированного на 9 сентября. Оператор ответил, что пока планы не меняются, сообщает РИА Новости.

4 сентября россияне Олег Новицкий и Петр Дубров провели в открытом космосе немногим менее восьми часов и вернулись на МКС. Они успешно подключили модуль "Наука", недавно доставленный на орбиту, к американской электросети на станции.

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