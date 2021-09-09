ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа дата прощания с главой МЧС Зиничевым

09:12
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Министра похоронят в Санкт-Петербурге

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве.
"Невосполнимая личная утрата": Путин о гибели Зиничева

Гроб с телом установят в здании МЧС на улице Ватутина, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Люди со вчерашнего дня несут туда цветы.

Затем тело отправят на родину министра – в Санкт-Петербург. В тот же день его там похоронят.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, пытаясь спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника. Оба были госпитализированы на вертолете, но умерли, не долетев до больницы.

Вечером 8 сентября тело Зиничева спецрейсом доставили в столицу. В 18:32 борт приземлился в аэропорту "Внуково".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС Евгений Зиничев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.