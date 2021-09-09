Названа дата прощания с главой МЧС Зиничевым

Министра похоронят в Санкт-Петербурге

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве.

Гроб с телом установят в здании МЧС на улице Ватутина, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Люди со вчерашнего дня несут туда цветы.

Затем тело отправят на родину министра – в Санкт-Петербург. В тот же день его там похоронят.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, пытаясь спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника. Оба были госпитализированы на вертолете, но умерли, не долетев до больницы.

Вечером 8 сентября тело Зиничева спецрейсом доставили в столицу. В 18:32 борт приземлился в аэропорту "Внуково".

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