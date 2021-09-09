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При пожаре в ковидной больнице в Северной Македонии погибли 14 человек

09:48
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Пострадали десятки человек

В Северной Македонии, по меньшей мере, 14 человек стали жертвами пожара в ковидной больнице. Трагедия произошла минувшим вечером в районе, где преимущественно проживают албанцы.

Точное число пострадавших только предстоит выяснить. По неподтвержденным пока данным, речь может идти о двух десятках человек. Пожар уже потушен, правительство экстренно сформировало кризисный штаб.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. По стечению обстоятельств, в день трагедии в стране торжественно отмечалось 30-летие независимости.

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