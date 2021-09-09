Под Красноярском две школьницы пропали после поездки на такси

Они гостили у подруги в соседнем селе

В Красноярском крае полиция и волонтеры разыскивают двух 13-летних девочек, которые пропали после поездки на такси.

Сообщается, что 7 сентября девочки уехали из Лесосибирска в соседний поселок Коленисниково от подруги на такси и с тех пор не вышли на связь.

При этом родители не подавали заявление в МВД о пропаже детей. Об исчезновении школьниц в полиции узнали через социальные сети, передает ТАСС.

"Поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - отметили правоохранители.

6 сентября в Кемеровской области не вернулись домой две десятилетние школьницы. Тела девочек обнаружили на следующий день в заброшенном доме. Задержанный 41-летний мужчина сознался в изнасиловании и убийстве детей.

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