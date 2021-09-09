ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Красноярском две школьницы пропали после поездки на такси

09:42
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Они гостили у подруги в соседнем селе

В Красноярском крае полиция и волонтеры разыскивают двух 13-летних девочек, которые пропали после поездки на такси.
Кадры с места убийства школьниц в Кузбассе

Сообщается, что 7 сентября девочки уехали из Лесосибирска в соседний поселок Коленисниково от подруги на такси и с тех пор не вышли на связь.  

При этом родители не подавали заявление в МВД о пропаже детей. Об исчезновении школьниц в полиции узнали через социальные сети, передает ТАСС. 

"Поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - отметили правоохранители.

6 сентября в Кемеровской области не вернулись домой две десятилетние школьницы. Тела девочек обнаружили на следующий день в заброшенном доме. Задержанный 41-летний мужчина сознался в изнасиловании и убийстве детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.