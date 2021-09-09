Главу Минздрава попросили запретить врачам выписывать БАДы

Эффективность таких средств не доказана, причем пациенты не всегда об этом знают

Врачи не должны выписывать пациентам биологические активные добавки, поскольку их эффективность в лечении не доказана. Такое мнение изложил координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта в письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Гетта напомнил, что объем рынка БАДов в России в 2020 году оценивался в 74 млрд рублей, причем свыше 55% приходится на добавки стоимостью 500 рублей и выше. В ходе опроса выяснилось, что 30% покупателей таких средств не были информированы перед приобретением о том, что речь идет не о лекарстве с доказанной эффективностью.

При этом российское законодательство не устанавливает запрет медицинским работникам прописывать пациентам БАДы. 12% респондентов при опросе подтвердили, что добавки указаны в рецептах и выписках из поликлиник наряду с фармацевтическими препаратами.

Автор письма главе Минздрава предлагает ввести прямой запрет на выписывание в рецептах БАДов и гомеопатических средств, а также установить штрафы за нарушение запрета — от трех до пяти тысяч рублей.

Гетта также выступает за разработку единой формы документа, который должны выдавать пациентам врачи частных клиник. На таких бланках, считает общественник, необходимо четко разделить рекомендованные лекарства и биодобавки, пишут "Известия".

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, почему при наличии целого ряда вакцин до сих пор нет эффективного лекарства от коронавируса. Разработка препаратов для лечения заболевания занимает более длительное время, а также требует огромных средств. Поэтому упор делается на профилактику болезни, а не на ее лечение, рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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