ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главу Минздрава попросили запретить врачам выписывать БАДы

10:06
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Эффективность таких средств не доказана, причем пациенты не всегда об этом знают

Врачи не должны выписывать пациентам биологические активные добавки, поскольку их эффективность в лечении не доказана. Такое мнение изложил координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта в письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Минздрав анонсировал обновление рекомендаций по лечению COVID-19

Гетта напомнил, что объем рынка БАДов в России в 2020 году оценивался в 74 млрд рублей, причем свыше 55% приходится на добавки стоимостью 500 рублей и выше. В ходе опроса выяснилось, что 30% покупателей таких средств не были информированы перед приобретением о том, что речь идет не о лекарстве с доказанной эффективностью.

При этом российское законодательство не устанавливает запрет медицинским работникам прописывать пациентам БАДы. 12% респондентов при опросе подтвердили, что добавки указаны в рецептах и выписках из поликлиник наряду с фармацевтическими препаратами.

Автор письма главе Минздрава предлагает ввести прямой запрет на выписывание в рецептах БАДов и гомеопатических средств, а также установить штрафы за нарушение запрета — от трех до пяти тысяч рублей.

Гетта также выступает за разработку единой формы документа, который должны выдавать пациентам врачи частных клиник. На таких бланках, считает общественник, необходимо четко разделить рекомендованные лекарства и биодобавки, пишут "Известия".

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, почему при наличии целого ряда вакцин до сих пор нет эффективного лекарства от коронавируса. Разработка препаратов для лечения заболевания занимает более длительное время, а также требует огромных средств. Поэтому упор делается на профилактику болезни, а не на ее лечение, рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.