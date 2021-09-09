ГИБДД начнет проверять QR-коды вместо бумажного СТС

Цифровая копия документа используется в экспериментальном режиме

Министерство внутренних дел и Минцифры начали в России эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение.

Как рассказали в пресс-центре МВД, водители по требованию сотрудников Госавтоинспекции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение СТС. Инспектору необходимо будет считать QR-код при помощи своего мобильного устройства с сертифицированным программным обеспечением.

В период проведения эксперимента водителям по-прежнему необходимо иметь при себе бумажные копии документов и предъявлять их по требованию сотрудников ГИБДД.

Для проведения эксперимента выпущено приложение "Госуслуги.Авто", которое можно скачать в App Store и Google Play.

Если тестирование цифровой копии СТС пройдет успешно, в правительстве готовы рассмотреть вопрос о распространении эксперимента на другие виды документов, сообщает ТАСС.

В России с 1 сентября утратит силу знак "Фотовидеофиксация" под номером 8.23, предупредили в ГИБДД. С 1 марта на дорогах начали устанавливать знак 6.22. Его ввели, чтобы информировать водителей о контроле за соблюдением правил дорожного движения и избавиться от избытка знаков на дорогах.

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