Наталья Сергунина: в Москве при участии фондов помощи животным проведут акцию "В добрые руки"

Поучаствовать в мероприятии приглашают всех неравнодушных к проблеме бездомных животных

На Тверском бульваре в Москве с 10 по 19 сентября пройдет акция "В добрые руки", посвященная помощи животным. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

К участию в мероприятии приглашают всех, у кого уже есть питомец и кто только планирует его завести, а также горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных. К акции присоединились фонды помощи животным "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие, рассказала Сергунина.

Эксперты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними. Лекторий в дни акции будет работать с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 по выходным. Для тех, кто только собирается взять собаку или кошку, имеется специальная зона, где можно пообщаться или погулять с подопечными приютов — в любой день с 11:00 до 19:00.

Можно посетить акцию со своими домашними питомцами. На кинологической площадке пройдет обучение основам дрессировки, с 15:00 до 19:00 по будням и с 14:00 до 19:00 по выходным. В зоне груминга четвероногим любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками. Также подготовлена полоса препятствий и другие развлечения.

На Тверском бульваре будет работать спецавтомобиль столичного комитета ветеринарии. Специалисты дадут консультации по правильному содержанию и кормлению животных, проведут клинический осмотр и ультразвуковое исследование. Владельцы питомцев также смогут привести своих питомцев на бесплатную вакцинацию против бешенства.

Желающие получат возможность приобрести полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца или животных из приютов. Поддержать фонды помощи бездомным животным можно через благотворительный сервис mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В России тем временем обсуждают возможность ограничения количества питомцев, которых можно содержать в квартире или на своих загородных участках. Однако в Минсельхозе опровергли разработку такой законодательной нормы.

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