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В России задержали одного из организаторов заказных убийств через даркнет

10:48
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Владельцем сайта оказался житель Ижевска

Сотрудники Следственного комитета задержали создателя группы в даркнете, которая организовывала заказные убийства.

Подозреваемый – житель Ижевска. Его задержали в рамках расследования убийства супругов во Владимирской области в 2020 году и подготовке к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Как стало известно следователям, мужчина предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки.

На данный момент решается вопрос об избрании меры заключения в виде заключения од стражу, говорится в сообщении ведомства.

"Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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