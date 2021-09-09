Киев придумал способ насолить России

Украинские власти призывают не признавать итоги выборов в Госдуму

Киев в первой декаде октября получит очередной транш от МВФ в размере 700 млн долларов. Тем временем, правительство Украины одобрило санкции против 30 компаний и физических лиц, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Теперь чиновники так же намерены обратиться к властям США и Евросоюза с предложением принять аналогичные меры.

В Киеве продолжают бесплодные попытки хоть как-то насолить России. Украинский кабмин инициировал введение ограничений против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста. Как ожидается, это решение будет обсуждаться в пятницу на очередном заседании СНБО. Вот только пока с гораздо большим энтузиазмом журналисты обсуждают информацию о том, во сколько обходятся украинскому бюджету зарубежные поездки Зеленского.

В общей сложности на авиаперелеты президента в текущем году было потрачено почти 17 миллионов гривен – это более полумиллиона долларов. Зимой Зеленский летал в Объединенные Арабские Эмираты, весной - в Катар, Турцию, Францию и Польшу, но самым дорогим стал вояж в США, на который ушло больше половины транспортных расходов. И хотя сам Зеленский покрасовался в Вашингтоне, но Украине ощутимых дивидендов этот визит так и не принес.

В среду Верховная Рада отклонила даже проект постановления об обращении к американскому Конгрессу. Речь шла о просьбе предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне НАТО. Идею поддержали всего 24 депутата.

"Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни плана действий по членству в НАТО, ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне- и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается", - говорит депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

При этом Верховная Рада приняла в среду постановление к мировому сообществу не признавать предстоящие выборы в Госдуму, которые Россия будет проводить на территории Крыма. Украинские политики продолжают навязывать свои излюбленные мифы о несоблюдении прав человека и языковых свобод на полуострове. Украинский журналист на днях вернулся из Крыма и был немало удивлен тем, что там свободно можно говорить на любом языке.

"Вы прекрасно знаете, какие идут тезисы и нарративы со всех инфопомоек на каналах Порошенко, телеканала "ДОМ" и т.д про репрессии в отношении крымских татар, украинцев, языковой вопрос. По факту, объездив весь Крым, никакой дискриминации я не увидел! С точки зрения языка всё как было, так и осталось: кто может общаться на украинском языке, так же свободно это и делает, а кто на нём не говорил, так и не стал говорить", - завил украинский журналист и блогер Павел Кухаркин.

А в ДНР накануне отметили 78-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. У мемориального комплекса на кургане Саур-Могила собралось множество людей, чтобы почтить память жертв гитлеровской Германии. И пусть в Киеве сегодня чествуют легионеров из дивизии СС "Галичина", народ Донбасса помнит, кто является истинными героями. Именно в этом и была одна из основных причин разрыва с Украиной, какие бы постановления не принимала Верховная Рада.

Артем Широков, "ТВ Центр".

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