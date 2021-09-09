В Крыму стартовал фестиваль "Таврида.АРТ"

В рамках фестиваля пройдет три сотни мероприятий

Концерты, модные показы, выступления реконструкторов, гастрономические представления - сотни событий всего за несколько дней. В Крыму стартовали форум "Россия - страна возможностей" и фестиваль "Таврида.Арт".

На главной сцене "Тавриды" – реквием Джузеппе Верди. На экране – хроника из осажденного Ленинграда. Молодежный симфонический оркестр исполнил грандиозное произведение в годовщину начала блокады.

"Мы не можем в образовательной и культурной программе Тавриды обойти этот подвиг, прежде всего, мирного населения, ленинградцев. Конечно, и бойцы Красной Армии приложили нечеловеческие усилия, чтобы освободить город и вырвать его из кольца оккупантов", - говорит начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

В бухте Капсель высадили аллею жизни. 80 лет с начала страшных событий и 80 молодых туй от благодарных потомков в память о жертвах города героя.

"Нам очень важно, чтобы форум был не только развлечением, но и нес какие-то смыслы и пользу. В память об этом тяжелом для нашей страны событии мы решили оставить вот такую память", - говорит генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Форум "Россия – страна возможностей" объединяет 26 проектов. Алена Медкова, например, в прошлом году стала призером фестиваля "Студенческая весна", а сегодня исполняет гимн форума собственного сочинения.

"Это невероятные чувства, когда ты выходишь на сцену, особенно после ковидных ограничений. Когда ты видишь такие глаза, которые поддерживают и верят в то, о чем я пою", - говорит она.

Форум должен был пройти еще в июне, но из-за пандемии пришлось перенесли сроки и место проведения. Впервые президентская платформа на полях фестиваля "Таврида".

Участники форума, а это почти 1000 человек, – победители самых масштабных молодежных проектов страны. В Крыму планы тоже грандиозные. Они планируют создать город мечты. 10 арт-объектов, олицетворяющих главные человеческие ценности и крупнейшее граффити на полуострове – "Культурный код".

Закружиться в танце или освоить народные инструменты – никаких границ для творчества. Это пространство, где новые образы появляются за считанные минуты. Рядом и шедевры прошлых лет. Вот где вдохновение - выставка картин основоположника русского импрессионизма Константина Коровина и его учеников.

В рамках фестиваля "Таврида" пройдет три сотни мероприятий: от концертной программы и модных показов, до создания гигантских арт-объектов.

"В этом объединении, в этой коллаборации появится какая-то важная синергия и личного роста, каждого из тех, кто сюда приехал, роста их проектов, развития территорий и регионов субъектов, которые мы очень любим", - говорит руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Фестиваль продлится до конца недели и станет самой большой в стране площадкой для самореализации молодых талантов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", бухта Капсель, Республика Крым.

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