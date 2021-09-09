Депутат Госдумы Толстой заявил о необходимости изменений в системе образования

Школьникам нужно давать знания, а не готовить к сдаче ЕГЭ

Современные тенденции образования обсудили в Штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие педагоги, представители родительского сообщества и политики, в том числе Петр Толстой.

По словам вице-спикера Госдумы, система образования в нашей стране нуждается в изменениях. По его словам, необходимо давать детям знания, а не готовить к сдаче ЕГЭ. Кроме того, нужно снять часть административной нагрузки на преподавателей. А также вовлечь в процесс обучения родителей.

"Есть очень много проблем, которые открылись в связи с пандемией. И в то же время есть много решений, которые видят педагогическое сообщество и родители наших учеников. Конечно, всех волнуют вопросы содержания образования. Всех волнуют вопросы цифровой гигиены и изменения, которые происходят с детьми в связи с тем, что они теперь очень рано входят в цифровой мир", - заявил Петр Толстой.



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