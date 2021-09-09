Тела еще двух погибших обнаружили на месте взрыва в Ногинске

Число жертв увеличилось до семи

Спасатели извлекли из-под завалов в Ногинске тела еще двух погибших.

Telegram-канал Life Shot утверждает, что тела принадлежат двум девушкам - 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой.

Таким образом, число жертв взрыва в доме №9А на улице 28 июня увеличилось до семи человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о пяти погибших, включая маленького ребенка и девочку-подростка.

Взрыв в Ногинске произошел накануне утром, 8 сентября. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии рассматривается утечка бытового газа.

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