"Говорит с трудом, но мыслит ясно": что случилось с Борисом Моисеевым и как он живет сейчас

Певец перенес два инсульта

Поклонники желают ему крепкого здоровья и ждут не дождутся, когда он вернётся на сцену. Но 67-летний Борис Моисеев редко выходит на связь.

"Боря себя чувствует хорошо. Ну, я не буду лукавить и что-то придумывать. Он говорит с трудом. Но самое главное не в этом. Самое главное, как человек мыслит. А мыслит он абсолютно ясно и чётко", говорит журналист Артур Гаспарян.

Окна в его московской квартире почти всегда плотно задёрнуты шторами. Но отшельником Борис Моисеев стал не по собственной воле.

"Мы просто знаем по слухам, что да, живёт Борис Моисеев. Мы часто встречались с ним буквально в дверях", - говорит соседка Наталья Закашанская.

Моисеев перенёс два инсульта и пока не может вернуться к привычной жизни. Даже обычная прогулка во дворе для него настоящее испытание.

"У него есть няня, которая за ним ухаживает. И всё. А так... Они живут в другой секции, я вот во второй, а они в первой секции", - говорит Закашанская.

Ухаживает за Борисом Михайловичем домработница. Но несколько лет назад пошли слухи, что у Моисеева есть не только сын, Амадеус, но и внук, якобы живущий в Кракове. Но сам певец эту информацию опроверг. Ничего не слышали о наследниках и бывшие коллеги танцора и певца.

"Никогда. Нет. Он говорил только про маму и папу. Про братьев - нет. Этих историй я не знаю", - говорит певица Ирина Епифанова.

В биографии Моисеева всегда было много белых пятен. Сам он не раз признавался, что родился в женской исправительной колонии на востоке Белоруссии и отца никогда не знал. Хотя официального подтверждения этой информации нет и не было. А могилёвские земляки артиста рассказывают, что мать маленького Бори работала на кожевенном заводе и в тюрьме никогда не сидела.

Окончив хореографическое училище в Минске, в двадцать лет Моисеев впервые снялся в кино в крошечном эпизоде, сыграв влюблённого хлебороба. Потом работал в Харькове и Каунасе, но настоящей звездой стал после того, как встретился с Аллой Пугачёвой, высоко оценившей талант единственного мужчины-танцора из трио "Экспрессия". И сегодня Алла Пугачёва наравне с Нелли Кобзон - одна из двух главных женщин в его жизни.

"Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение, - вот Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона, Нелли. Это такие, что называется, для души", - рассказывает Артур Гаспарян.

В 90-е иначе как "дитя порока" его и не называли. Сегодня грандиозный скандал вызвало бы одно название песни - "Танго-кокаин". Но в те годы главный лозунг только зарождающегося российского шоу-бизнеса - "Шок - это по-нашему".

Сегодня на слухах о состоянии здоровья Моисеева пытаются подзаработать совсем уж маргинальные интернет-деятели. В Сети то и дело появляются скорбные новости с траурной лентой и фотографией артиста.

"Что он умер, что страна скорбит, мы все скорбим. Я чего-то не поняла, это шутки такие или это специально делают, что всех хоронят?" - возмущается Епифанова.

Все необходимые лекарства и продукты заслуженному артисту приносит его бывший директор, Сергей Горох.

"Сергей Горох является не просто продюсером и концертным директором некогда Бориса Михайловича, но и близким другом", - рассказывает журналист Максим Сидоров.

Горох ни на шаг не отходит от Моисеева и во время его редких выходов в свет. Так было и на юбилее Кристины Орбакайте. По сути, уже как пять лет Борис Моисеев живёт так же, как и весь мир в разгар пандемии, то есть на карантине.

"Когда случилась вся эта пандемия и наши карантины, он очень сильного хохотал по этому поводу. Говорит: "Вот теперь вы все оказались в той самой шкуре, в которой я уже лет пять пребываю", - рассказывает Гаспарян.

При этом, несмотря на серьёзные проблемы с речью, Моисеев умудрился принять участие в записи песни, правда, от него требовалось проговорить всего лишь одно слово.

"Борь, скажи: "Роттердам. Роттердам". Вот он: "Роттердам". Я, как логопед, знаешь, с больным ребёнком. И просто из него извлекал какие-то буквосочетания, слова. И потом мы три дня в студии занимались вот этой мультипликацией, соединяли буковки, слова", - говорит певец Алишер.

Конечно, ни о каком возвращении к полноценной творческой деятельности речи пока не идёт. Моисееву требуется длительный курс реабилитации.

"Здесь восстановление полное пока не произошло. И это говорит о том, что есть очаг повреждения, который не даёт полностью привести организм в порядок", - объясняет невролог Сергей Длин.

Артист нуждается в постоянной поддержке не только врачей, но и близких. Учитывая, что в покровителях у Моисеева сама Алла Пугачёва, то и дело всплывающие слухи о его финансовых проблемах вряд ли стоит воспринимать всерьёз.

"Поговаривают, у артиста достаточно неплохая пенсия. Есть большая поддержка близких друзей, которые называют себя частью семьи. Мы знаем, часть своего наследства он завещал Кристине Орбакайте", - говорит Максим Сидоров.

Размер пенсии артиста раскрыл его бывший директор Сергей Горох. Вместе с льготами и надбавками за звание "Заслуженного" Моисеев получает 85000 рублей. Это не считая авторских отчислений. На еду и лекарства должно хватить, а значит, не стоит верить слухам.

По материалам программы "Хватит слухов".

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