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"Никаких подвижек": Губин рассказал о здоровье и творчестве

12:05
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Популярный в 1990-е и начале 2000-х годов певец вернулся в Россию

Популярный в 1990-е и начале 2000-х годов певец и композитор Андрей Губин пропал из публичного пространства. Артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые заставили его уехать из России.
Продюсер объяснил, что случилось с "пропавшим" Губиным

Как пояснил Губин, он отправился в Египет, где много плавал и лечил больную спину. К сожалению, позитивных сдвигов по-прежнему нет: со здоровьем все плохо, "болит буквально все", рассказал певец. Приходится много двигаться, "чтобы не свихнуться".

По возвращении в Россию Андрей ведет замкнутый образ жизни и старается избегать общения. Артист признался, что стоит ему включить телефон, как "начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причем часто совершенно незнакомые люди".

Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант не оставляет творчество. Губин рассказал, что написал несколько хороших песен, которые предстоит довести до ума. При этом о возвращении на эстраду он пока не думает.

Что касается личной жизни, Андрей живет с любимой девушкой и не чувствует себя одиноким. В настоящее время композитор подыскивает дом в Московской области, где можно будет работать в тихом и уединенном месте, сообщает aif.ru.

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