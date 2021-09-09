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Ольга Серябкина подогрела слухи о своей беременности

12:05
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Поклонники разглядели увеличившийся живот певицы под объемной одеждой

Певица Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, вновь дала поклонникам повод для обсуждения ее возможной беременности. 36-летняя звезда перестала публиковать фото в полный рост, а на публике появляется исключительно в объемной одежде стиля oversize.
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Подписчики артистки в Instagram подметили, что при всей своей любви к позированию и откровенным снимкам Серябкина теперь ограничивается изображениями выше пояса. В частности, на фотографиях и видео из отпуска, который певица проводит на яхте, она прячется в воде.

Поводом для новой волны обсуждения возможной беременности стала публикация анонса одного из телешоу. Серябкина снялась в нем вместе с певицей Кэти Топурия. Судя по кадрам, объемное платье-жакет уже не может скрыть увеличившийся живот Ольги.

Сама артистка и представители ее окружения воздерживаются от комментариев относительно перспективы скорого материнства, однако появились слухи, что Серябкиной предстоит родить первенца уже зимой 2021/22, сообщает "СтарХит".

В 2020 году Серябкина вышла замуж за 32-летнего Георгия Начкебию, сына грузинского бизнесмена. Тайная церемония бракосочетания прошла в Альпах, а праздничная вечеринка с участием ближайших родственников и друзей — в Вене.

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