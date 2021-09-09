"Не можем быть вместе": Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

По словам Анастасии, отношения с голливудской звездой завязались в 2003 году

Балерина Анастасия Волочкова поделилась откровениями об одном из своих романов. По утверждению эпатажной артистки, в начале 2000-х она встречалась с голливудской звездой, комиком Джимом Керри.

По словам Анастасии, отношения с Керри завязались в 2003 году, после расставания балерины с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Роман был коротким, но тем тяжелее было расставаться, поскольку Волочкова, по ее словам, успела влюбиться в комика.

Причиной расставания Анастасия в одном из YouTube-шоу назвала нежелание коренным образом менять свою жизнь — бросать театр и Россию, чтобы быть рядом с любимым. Джим Керри, со своей стороны, не смог бы оставить Голливуд, поскольку там сосредоточена вся его жизнь, рассказала российская звезда.

Однако несмотря на разрыв, Керри помнит свою русскую любовь и пару лет назад даже прислал подарок ее дочери Ариадне, утверждает Волочкова. Ее растрогало, что актер сам нашел адрес офиса балерины и решил порадовать ее дочку куклами, сообщает "Пятый канал".

С другим своим возлюбленным Волочкова состояла в отношениях десять месяцев, затем объявила о расставании. Артистка посетовала, что Олег не умел делать сюрпризы, а для обожающей романтику звезды это было крайне важно. Сильно ранило Анастасию и равнодушие бойфренда к ее творчеству.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram