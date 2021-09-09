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Баженов считает, что несмотря на гостеприимство России, мигранты обязаны соблюдать её законы

11:03
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Легально работают только 1 миллион из 9,8 миллиона приезжих

Активист Тимофей Баженов призвал мигрантов неукоснительно соблюдать российское законодательство.

В последнее время в стране увеличилось количество беспорядков, в которых замешаны мигранты. В связи с этим рейды по местам обитания трудовых мигрантов стали проводиться чаще. К одному из таких присоединился активист.

"Россия - это гостеприимная страна, мы интернационалисты, мы очень рады тому, что представители разных стран приезжают в столицу <…> Но мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство", - заявил Баженов.

Согласно статистике МВД, только один миллион иностранных работников из 9,8 миллиона получили трудовой патент. Журналист уверен, что мероприятия правоохранительных органов с участием общественности, помогут ликвидировать точки обитания незаконных трудовых работников.

Баженов предложил два способа борьбы с незаконной миграцией. Первый – это законодательно разрешить въезд только мигрантам, за которых могут поручиться их родственники, живущие в России, или компании, принимающие их на работу. А второй – контроль за условиями проживания приезжих работников.

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Тимофей Баженов
Тимофей Баженов
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