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Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне

11:18
  • четверг
  • 09 сентября 2021

К продвижению нужно привлечь специалистов

Российскую вакцину "Спутник V" нужно грамотно популяризировать на мировом уровне.

У нее есть все шансы стать популярной и статья прямой асссоциацией с Россией, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Для продвижения препарата нужно привлечь лидеров общественного мнения, которые смогут донести правдивую информацию. Например, ученые, врачи, журналисты, отметил Нифантьев.

В вопросах продвижения отечественной вакцины на мировом рынке важно донести информацию о реальных результатах действия прививки, добавила председатель общественной организации Ксения Шлямина.

На сегодняшний день вакцинация – единственный способ побороть коронавирус. Хоть и прививка не может защитить на все 100%, но она может дать гарантию, что течение болезни не будет тяжелым.

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