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Мария Погребняк: онлайн-голосование экономит время и дает возможность без спешки обдумать решение

11:18
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Электронное голосование дает возможность спокойно обдумать дома свое решение

Формат дистанционного электронного голосования позволяет сэкономить время и дает возможность без спешки обдумать свое решение. Такое мнение высказала дизайнер и блогер Мария Погребняк.
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Погребняк рассказала, что полностью перешла в онлайн-режим, включая всю свою работу и бизнес. Электронное голосование также удобно, поскольку дает возможность не тратить время на дорогу и спокойно, без спешки, обдумать дома свое решение.

При дистанционном голосовании "нет толпы народа, никто не лезет с вопросами и советами, за кого голосовать", рассказала Погребняк порталу mk.ru.

В Москве с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

По состоянию на 8 сентября более 2 млн заявок подано в России для участия в дистанционном электронном голосовании. Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что по количеству поданных заявок на онлайн-голосование лидирует Москва.

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