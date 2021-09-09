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На Украине сообщили о начале подготовки к саммиту Путин-Байден

12:01
  • четверг
  • 09 сентября 2021

В Москве эту информацию не подтвердили

Москва и Вашингтон начали подготовку к переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Стали известны подробности переговоров Байдена и Зеленского

Саммит Путина и Байдена якобы состоится в октябре 2021 года, сообщило украинское издание "Страна.ua" со слов источника "в дипломатических кругах США".  Ожидается, что главы государств обсудят украинский вопрос, кибербезопасность и ситуацию в Афганистане.

При этом источник ТАСС в дипломатических кругах не смог подтвердить информацию украинского издания относительно встречи двух президентов.

"Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне", - заявил он.

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