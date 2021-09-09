Собянин: модернизация системы трудоустройства помогла найти работу 250 тыс. человек в пандемию

Уровень безработицы в Москве почти приблизился к допандемийным показателям

За полтора года пандемии коронавирусной инфекции работу в Москве нашли 250 тысяч человек благодаря модернизации столичной системы трудоустройства. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Собянин выступил на пленарном заседании "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" на IV Форуме социальных инноваций регионов, который открылся в Гостином дворе. Градоначальник напомнил, что в пандемию безработица прошла по всей стране, Москва не стала исключением.

Однако модернизация системы труда в Москве, по словам мэра, "в тот период это оказалось то, что надо". Практически весь фронт-офис "Мои документы" в системе МФЦ стал открытым и доступным, сократилась бюрократия, уменьшилось количество документов, которые необходимо сдавать, обеспечена связь с работодателями, созданы специализированные центры по помощи молодежи и многодетным. Москвичам, которые уже давно не работали, обеспечено оказание психологической помощи, поддержки и перепрофилирования.

Все эти меры привели к тому, что за полтора года были трудоустроены четверть миллиона человек. Уровень безработицы в Москве почти приблизился к показателям, которые были до кризиса, связанного с пандемией.

Собянин подчеркнул, что этого удалось достичь в том числе благодаря восстановлению экономики, сообщает АГН "Москва".

Рынок труда в Москве восстановился после пандемии коронавирусной инфекции и продолжает стремительно развиваться, рассказала 2 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Столичная служба занятости предлагает горожанам в 2,5 раза больше вакансий, чем до пандемии.

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