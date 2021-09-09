Пьяный сторож встретил главу Приморья и рухнул перед ним (видео)

Глава региона приехал проверять строительство школы

Глава Приморья Олег Кожемяко внезапно приехал проверять ход строительства школы в поселке Волчанец, а его встретил вусмерть пьяный сторож.

По словам губернатора, он решил лично проинспектировать объект, где подрядчик затягивает срок сдачи. Но на стройке никого не оказалось, кроме сторожа, который уверял, что "строители на месте и работы по постройке школы ведутся".

На опубликованном в Сети видео, можно заметить, как охранник едва стоит на ногах, ругаясь, пытается быстро открыть ворота, но ключ выпадает из его рук. Когда ворота открылись, мужчина рухнул прям на глазах у Кожемяко. На замечание главы региона сторож отвечает, что у него "сегодня выходной".

"Так относиться к работе, которую тебе доверяют, - сложно подобрать слова. Я б сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох", - сообщил губернатор изданию "Подъем".

Кожемяко сообщил, что договор с подрядчиком будет расторгнут, а организация будет считаться недобросовестным исполнителем, передает РИА Новости.

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