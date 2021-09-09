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Телеведущий Тимур Соловьев назвал преимущество электронного голосования

12:13
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Это удобно для тех, кто 17-19 сентября будет не в Москве

Онлайн-голосование особенно удобно тем, кто находится на отдыхе или в командировке.

О преимуществе ДЭГ рассказал ведущий Первого канала Тимур Соловьев. Многие избиратели смогут проголосовать на сентябрьских выборах именно таким способом.

"Друзья, многих из вас голосование застанет на отдыхе, на каникулах или, может быть, в служебной командировке. Так вот, для вас есть возможность проголосовать дистанционно, онлайн", - рассказал телеведущий.

Выборы в Госдуму пойдут с 17 по 19 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн. Заявление можно подать в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на портале mos.ru. Регистрация завершится 23:59 13 сентября.

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