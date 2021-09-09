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Принцип многослойности: врач рассказала, как уберечься от опасностей бабьего лета

12:59
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Обманчивая погода увеличивает предрасположенность к инфекционным заболеваниям

Бабье лето приносит относительно теплую погоду, создавая обманчивое впечатление и заставляя многих носить легкую одежду. Однако это грозит переохлаждением и простудными заболеваниями, рассказала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.
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Медик напомнила, что периоду бабьего лета свойственны резкие перемены погоды: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно.

Переохлаждение организма формирует почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Из-за сосудистого спазма при замерзании растет предрасположенность к болезням, предупредила Романенко.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач призывает не обманываться солнечной и относительно теплой погодой, поскольку "бабье лето – не время для сарафанов", даже если столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Важно соблюдать принцип многослойности в одежде, это позволит снять куртку при потеплении и чувствовать себя комфортно.

Поскольку осенью часто идут дожди, обувь должна быть непромокаемой. Если ноги все-таки промокли, рекомендуется незамедлительно их просушить и переобуться. Все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги, отметила Романенко в интервью радио Sputnik.

Первые две недели сентября будут достаточно прохладными. Но тепло в центральную Россию еще вернется, вместе с классическим бабьим летом, обещают синоптики. Вторая половина сентября может оказаться даже теплее многолетних показателей.

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