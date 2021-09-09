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Собянин: около 20 тысяч человек получили помощь в новых онкологических центрах Москвы

12:35
  • четверг
  • 09 сентября 2021

В столице созданы шесть онкоцентров, включающих в себя мощность современной лаборатории

За последние несколько месяцев в новых онкологических центра Москвы получили помощь уже около 20 тысяч человек. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Градоначальник напомнил, что в городе созданы шесть мощных онкоцентров, включающих в себя возможности современной лаборатории. Многие из них создавались с нуля.

В онкологических диспансерах обеспечена связь с амбулаторным звеном и создана сеть онкопомощников, которые ведут пациента от первых признаков заболеваний до окончания всех сложных процедур и реабилитации.

Собянин отметил, что московская система здравоохранения претерпевает глубинные изменения, чему способствовала пандемия коронавируса. На ее фоне вносить коррективы приходилось в сжатые сроки — за несколько месяцев, сообщает АГН "Москва".

Сергей Собянин ранее рассказал, что Москва ежегодно выделяет более 33 млрд рублей на лекарства от рака. Благодаря внедрению расширенных стандартов лекарственной терапии с 2019 года почти 55 тысяч онкологических больных получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

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