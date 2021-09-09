В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена в октябре

Контакты идут на разных уровнях
В Кремле прокомментировали возможность встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Москва и Вашингтон ведут контакты на разных уровнях, но подготовка к саммиту двух лидеров пока не ведется, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - отметил он (цитата по РИА Новости).
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Москва и Вашингтон якобы начали подготовку к переговорам Путина и Байдена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: