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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена в октябре

12:36
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Контакты идут на разных уровнях

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
На Украине сообщили о начале подготовки к саммиту Путин-Байден

Москва и Вашингтон ведут контакты на разных уровнях, но подготовка к саммиту двух лидеров пока не ведется, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - отметил он (цитата по РИА Новости). 

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Москва и Вашингтон якобы начали подготовку к переговорам Путина и Байдена.

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