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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Миланы Черкашиной

12:59
  • четверг
  • 09 сентября 2021

У Миланы - нейробластома забрюшинного пространства

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение Миланы Черкашиной. 

У Миланы -  нейробластома забрюшинного пространства. Она прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Теперь ей жизненно важна иммунотерапия, но препарат стоит почти 7 миллионов рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр". Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог Милане. Слова благодарности от мамы:

"Огромнейшее спасибо Вам за то, что откликнулись на мою просьбу о помощи и позволили нам приблизиться к заветному выздоровлению Милашки! Благодаря Вашим отзывчивым сердцам жизнь дочки скоро заиграет новыми красками, а боль и страдания уйдут из нее навсегда! Мы были уверены, что добрые люди не оставят маленькую девочку в беде и без шанса на жизнь! Вы совершили для нас настоящий подвиг — спасли нашего ребенка! Теперь мы точно знаем: ближний ближнему всегда поможет! Хотим от чистого сердца пожелать Вам здоровья и благополучия! Вы самые милосердные люди на свете! Пусть Бог освящает Ваш путь, а совершенное добро вернется к Вам в стократном размере!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Милана Черкашина
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Милана Черкашина
Милана Черкашина
Милана Черкашина
Милана Черкашина
Милана Черкашина
Милана Черкашина
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