Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Дианы Яковлевой

У Дианы смертельно опасное заболевание - апластическая анемия

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение Дианы Яковлевой.

У Дианы смертельно опасное заболевание - апластическая анемия. Единственный способ спасти ребёнка - сделать пересадку костного мозга. Операцию нужно провести как можно скорее, это повысит шансы на то, что трансплантат приживётся успешно. Однако в отечественном реестре доноров нет ни одного полностью совместимого. А поиски за рубежом семья сама оплатить не в силах.

Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр". Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог Диане. Слова благодарности от мамы:

"Огромное спасибо Вам за то, что откликнулись на нашу беду и помогли собрать такую внушительную сумму за короткий срок! Я хочу поблагодарить каждого, кто проявил участие в судьбе Дианочки и подарил ей шанс на выздоровление! Впереди у дочки сложный и волнительный этап: трансплантация костного мозга и длительная реабилитация. Надеюсь, моя девочка перенесет все тяготы со свойственным ей оптимизмом, и мы в скором времени забудем пережитое как страшный сон!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram