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В Кремле рассказали о проработке участия Путина в саммите G20

13:48
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Встреча лидеров стран Группы двадцати запланирована на конец октября

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который запланирован на 30 и 31 октября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема прорабатывается. Решение будет принято Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает ТАСС.

G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Двадцатка представляет в совокупности 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли.

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