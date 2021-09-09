В Кремле рассказали о проработке участия Путина в саммите G20

Встреча лидеров стран Группы двадцати запланирована на конец октября

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который запланирован на 30 и 31 октября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема прорабатывается. Решение будет принято Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает ТАСС.

G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Двадцатка представляет в совокупности 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли.

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