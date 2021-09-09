Песков назвал кощунством предположения о гибели Зиничева

Есть лишь одна реальная версия, подчеркнул представитель Кремля

Альтернативные версии гибели министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями. С таким заявлением в четверг, 9 сентября, выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обстоятельства гибели Зиничева были изложены еще в день происшествия, поэтому "никаких там версий нет, есть одна реальная версия". Все прочие предположения, которые озвучиваются, это "достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подтвердил, что Путин планирует лично посетить церемонию прощания с Зиничевым 10 сентября, сообщает ТАСС.

55-летний глава МЧС погиб в среду, 8 сентября, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Владимир Путин заявил, что его потрясло известие о гибели главы МЧС, с которым президента связывали долгие годы совместной работы. Случившееся с Зиничевым глава государства назвал невосполнимой личной утратой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram