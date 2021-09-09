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Пропавших в Красноярской области девочек видели живыми

13:15
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Узнав, что их ищут, они скрылись

Пропавших в Красноярском крае 13-летних девочек видели живыми.

Их заметили в одном из магазинов в поселке Колесниково, сообщила глава организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" Оксана Василишина.

"Девочки находятся достоверно в Колесникове, они живы, но пока местонахождение их установить не удалось. Девочки прячутся", - рассказала она.

В региональной прокуратуре считают, что школьницы могли уехать из Лесосибирска из-за конфликта с матерью одной из них. На профилактических учетах родители и дети не состояли, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 7 сентября девочки уехали из Лесосибирска в соседний поселок Коленисниково на такси и с тех пор не вышли на связь. Родители не подавали заявление в МВД о пропаже детей. Правоохранители узнали об инциденте через соцсети.

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