Пропавших в Красноярской области девочек видели живыми

Узнав, что их ищут, они скрылись
Пропавших в Красноярском крае 13-летних девочек видели живыми.
Их заметили в одном из магазинов в поселке Колесниково, сообщила глава организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" Оксана Василишина.
"Девочки находятся достоверно в Колесникове, они живы, но пока местонахождение их установить не удалось. Девочки прячутся", - рассказала она.
В региональной прокуратуре считают, что школьницы могли уехать из Лесосибирска из-за конфликта с матерью одной из них. На профилактических учетах родители и дети не состояли, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 7 сентября девочки уехали из Лесосибирска в соседний поселок Коленисниково на такси и с тех пор не вышли на связь. Родители не подавали заявление в МВД о пропаже детей. Правоохранители узнали об инциденте через соцсети.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram