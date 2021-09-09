ФМБА разработает вакцину от всех видов коронавируса

Это универсальный препарат с консервативными компонентами

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех известных видов коронавируса.

Это возможно благодаря тому, что агентство использует консервативные компоненты, не подлежащие быстрым изменениям, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Кроме того, у ФМБА есть разработка тестовой системы для определения всех существующих мутаций COVID-19: "альфа", "бета" "гамма", потом "дельта", "дельта-плюс", "мю", "йота" и "лямба", передает ТАСС.

"Понимая, какие мутации характеризуют какую линию, мы разработали и последовательно зарегистрировали две тест-системы для подтверждения конкретной линии штамма", - подчеркнула Скворцова во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

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