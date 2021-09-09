ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФМБА разработает вакцину от всех видов коронавируса

13:44
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Это универсальный препарат с консервативными компонентами

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех известных видов коронавируса.

Это возможно благодаря тому, что агентство использует консервативные компоненты, не подлежащие быстрым изменениям, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Кроме того, у ФМБА есть разработка тестовой системы для определения всех существующих мутаций COVID-19: "альфа", "бета" "гамма", потом "дельта", "дельта-плюс", "мю", "йота" и "лямба", передает ТАСС.

"Понимая, какие мутации характеризуют какую линию, мы разработали и последовательно зарегистрировали две тест-системы для подтверждения конкретной линии штамма", - подчеркнула Скворцова во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.