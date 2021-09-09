Тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского запустили в метро

Состав будет курсировать в Московском метрополитене до марта 2022 года

Поезд, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пассажиры поезда смогут перенестись в лето или зиму — в зависимости от того, о каком этапе жизни великого князя захотят узнать. "Летние" вагоны рассказывают о Невской битве 1240 года. "Зимние" вагоны перемещают в 1242 год, это погружение в события Ледового побоища в режиме full HD.

Кроме того, в вагонах тематического поезда можно полюбоваться репродукциями работ Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников.

Тематический состав будет курсировать в Московском метрополитене до марта 2022 года.

В честь 800-летия со дня рождения Александра Невского в Москве открыли памятник князю. Монумент появился на улице Лобачевского — на территории храма в честь святого. Участие в церемонии открытия памятника приняли министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов.

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