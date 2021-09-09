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Собянин и Матвиенко осмотрели выставку форума социальных инноваций

14:48
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Форум проходит в Москве с 9 по 11 сентября

Форум социальных инноваций регионов стартовал сегодня в Москве. Приветствие организаторам и гостям направил Владимир Путин.

В мероприятии участвуют руководители регионов, общественные деятели и эксперты. Запланированы десятки дискуссий. На повестке - вопросы медицины и образования. Отдельные встречи посвящены развитию территорий, цифровизации экономики и изменениям в законодательстве. Но, конечно, главная тема форума - социальная политика.

Также на форуме открыта интерактивная выставка. На ней представлены лучшие социальные практики регионов. Вместе с Сергеем Собяниным столичный стенд осмотрела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я убеждена, что по итогам дискуссий на площадках форума каждый из нас сможет, в том числе и представители власти и федеральной власти смогут почерпнуть для себя много нового. И вместе продолжим делать социальную сферу регионов еще эффективнее, качественнее в интересах миллионов наших сограждан", - сказала Валентина Матвиенко.

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