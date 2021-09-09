Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса на год

Благодаря мораторию только в прошлом году из плана исключили более 120 тысяч проверок

В России продлили мораторий на проверки малого бизнеса до 2023 года. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как отметил глава кабмина, такая мера действует в нашей стране уже несколько лет. Благодаря мораторию, только в прошлом году из плана исключили более 120 тысяч проверок. Это позволило существенно снизить нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период. В ходе заседания также обсудили ситуацию с паводками и оказание помощи регионам.

"Сегодня направим Амурской области более 2 млрд рублей. Большая часть из них – 1,3 млрд рублей – на предоставление финансовой помощи людям, которые в результате паводка остались без жилья. И ещё почти 700 млн – бюджету этого региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества. Прошу строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова", - сказал Мишустин.

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