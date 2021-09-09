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Москвичей проконсультируют по вопросам питания в школах

14:05
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Горячая линия работает с 6 сентября по 17 сентября

С 6 сентября по 17 сентября управление Роспотребнадзора по Москве проводит консультирование граждан по вопросам организации питания в школах, сообщается на сайте ведомства.
Половина российских родителей недовольны питанием в школах

"Специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах родительского контроля за питанием детей в образовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания", - сказано в сообщении.

Уточняется, что получить консультацию можно по следующим телефонам: 8 (495) 687-36-60 (по вопросам защиты прав потребителей), 8 (495) 687-63-60, 8 (495) 616-67-94, 8 (495) 687-60-72 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия).

Обращения принимаются по рабочим дням с 09:00. до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам). Номера территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве представлены на сайте.

Также отмечено, что для оказания помощи в составлении проектов претензий на некачественную детскую продукцию можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве непосредственно в Общественную приемную (Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4). Также есть возможность обращаться в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

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