Студентов и IT-специалистов пригласили на соревнования Huawei Cup 2021

Главный приз - чек на 10 тысяч долларов

Россиян пригласили принять участие в Евразийских соревнованиях в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Huawei Cup 2021.

Это флагманский образовательный проект компании Huawei в России. Он проходит уже седьмой год и дает возможность познакомиться с новыми трендами и технологиями, а специалистам расширить свои карьерные перспективы.

В соревнованиях могут принять участие молодые ИКТ-специалисты старше 18 лет, студенты, аспиранты и выпускники вузов и колледжей 2021 года из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии, Армении, Таджикистана и Азербайджана.

Участники будут бороться в шести номинациях: AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Storage (Построение сетей хранения данных), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), APP (Проектирование мобильных приложений) и номинация для начинающих журналистов ICT Observer (ИКТ-обозреватель).

Главный приз в номинациях AI, Storage, IP и 5G - чек на 10 тысяч долларов, в номинациях ICT Observer и APP - флагманское устройство Huawei.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Викторина первого этапа пройдет с 1 сентября по 31 октября. Регистрация на мероприятие уже открыта, ее можно пройти тут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram