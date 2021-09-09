ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опасные астероиды приближаются к Земле

14:55
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Однако столкновение маловероятно

К нашей планете летят огромные астероиды. Первый, размером с небоскрёб, уже сегодня окажется совсем близко - на расстоянии меньшем, чем от Земли до Луны.

Другое небесное тело - диаметром до трёхсот метров - подойдёт на минимальную дистанцию через две недели. Столкновение с Землёй маловероятно. Тем не менее, оба астероида считаются потенциально опасными. Теоретически они могут изменить траекторию.

Падение крупных космических объектов способно спровоцировать стихийные бедствия невероятных масштабов. Поэтому к астероидам приковано внимание учёных по всему миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Астероид
Астероид
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.