Опасные астероиды приближаются к Земле

Однако столкновение маловероятно

К нашей планете летят огромные астероиды. Первый, размером с небоскрёб, уже сегодня окажется совсем близко - на расстоянии меньшем, чем от Земли до Луны.

Другое небесное тело - диаметром до трёхсот метров - подойдёт на минимальную дистанцию через две недели. Столкновение с Землёй маловероятно. Тем не менее, оба астероида считаются потенциально опасными. Теоретически они могут изменить траекторию.

Падение крупных космических объектов способно спровоцировать стихийные бедствия невероятных масштабов. Поэтому к астероидам приковано внимание учёных по всему миру.

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