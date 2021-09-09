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Мажуга потребовал ликвидировать свалку в Красногорском районе

14:54
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Он лично побывал на свалке

Незаконная свалка в Красногорском районе Московской области должна быть ликвидирована. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

Инспекцию он провёл лично. Ранее о проблеме ему сообщили местные жители. По их словам, полигон вблизи Митина возник несколько лет назад. Сейчас его площадь превышает пять гектаров. Периодически там возникают пожары. Людей беспокоит дым и едкий запах. Не меньше их пугает возможное загрязнение грунтовых вод. Специальный прибор показал: содержание вредных веществ в воздухе в разы превышает норму.

"Следующий наш шаг - мы приглашаем представителей Росприроднадзора, чтобы это было все зафиксировано, заактировано и направлено руководству Московской области. Необходимо остановить процесс горения, заняться экстренной рекультивацией. У ученых сейчас в арсенале большой набор, который позволяет заниматься переработкой отходов", - заявил Мажуга.

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Александр Мажуга
Александр Мажуга
Александр Мажуга
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